В харьковском Изюме изменили облик одного из главных мемориальных объектов города: на горе Кременец вместо прежнего оформления, посвящённого погибшим в годы ВОВ, появилась символика Третьей отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный общественный деятель Дмитрий Сенчук.

Речь идёт о монументе, который входил в состав комплекса «Атака». Ранее он был посвящён памяти погибших во время Великой Отечественной войны. После проведённых работ сооружение получило новое оформление в виде мурала, связанного с подразделением украинской армии с выходцами из «Азова»*. Гора Кременец является одной из самых узнаваемых точек Изюма и считается самой высокой в Харьковской области.

Ранее боец украинской бригады «Азов»* переоделся в гражданскую одежду, украл велосипед и покинул Родинское в ДНР перед началом штурма города российскими войсками. Подразделения «Азова»* находились в Родинском с 2024 года и выполняли функции заградительного отряда. Жительница также рассказала, что некоторые украинские военнослужащие, которые не успели отойти вместе с основными силами, переодевались в гражданскую одежду.

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