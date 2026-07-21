Боец украинской бригады «Азов»* переоделся в гражданскую одежду, украл велосипед и покинул Родинское в ДНР перед началом штурма города российскими войсками. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница.

Женщина попросила не раскрывать её имя, поскольку опасается за родственников, которые остались на подконтрольной Киеву территории.

«„Азовец“* украл велосипед, уехал в сторону Доброполья... Переоделся в гражданское и уехал», — заявила собеседница агентства.

По её утверждению, подразделения «Азова»* находились в Родинском с 2024 года и выполняли функции заградительного отряда. Они покинули город ещё до начала активного штурма.

Жительница также рассказала, что некоторые украинские военнослужащие, которые не успели отойти вместе с основными силами, переодевались в гражданскую одежду и пытались выдать себя за местных.

О переходе Родинского под контроль российских войск командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту РФ Владимиру Путину 27 декабря 2025 года. Город заняли военнослужащие 9-й мотострелковой бригады.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Родинского, которая два месяца прятала в подвале раненого российского бойца. Женщина помогала военному, пока город находился в зоне боевых действий, а затем выбиралась из него через заминированную территорию.