Боец Якут закрыл собой ребёнка от украинского дрона в ДНР

Боец c позывным Якут из пятого комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» закрыл собой 11-летнего ребёнка от украинского дрона в ДНР. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошёл во время эвакуации мальчика из фронтового города Родинское (ДНР). По словам военнослужащего, ребёнок попал под налёт FPV-дрона ВСУ.

«Приходилось собой закрывать мальчика этого, потому что дрон заходил на удар, и он, как я понимаю, не особо выбирал, куда ему бить. И наши бойцы его [дрон] уничтожили», — рассказал заместитель военного коменданта полка.

Военный получил осколочные ранения, когда закрыл ребёнка собой. Мальчик не пострадал. После атаки ребёнка эвакуировали в тыл.

Ранее стали известны последние слова командира, который накрыл собой товарища во время атаки ВСУ. Михаил Купов героически погиб в возрасте 25 лет.