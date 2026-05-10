«Пацаны, всех люблю»: Стали известны последние слова командира, который накрыл собой товарища во время атаки ВСУ

Трое российских разведчиков под командованием Михаила Купова весной прошлого года за несколько дней зачистила две лесополосы. О подробностях спецоперации и подвиге командира рассказали сами участники рейда из 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Перед штурмовиками стояла сложная задача: требовалось незаметно пересечь линию боевого соприкосновения. По словам офицера разведки с позывным Юстас, противник плотно контролировал подступы с помощью технических средств, поэтому был выбран маршрут прямо между позициями ВСУ.

Ночную навигацию обеспечили операторы беспилотников бригады. Это позволило группе скрытно выйти в назначенный район. Эффект неожиданности сработал полностью. «Они нас не ждали», — поделился участник с позывным Улу в разговоре с ТАСС. В первом блиндаже в плен сдались четверо украинских военных, во втором — ещё столько же. Когда командование противника потеряло связь с гарнизоном, на проверку отправили ещё двоих солдат, которые также попались.

Разведчики выяснили, что в лесополосе находилась разветвлённая сеть укреплений. Украинские бойцы вели себя беспечно: отдыхали и занимались бытом, не ожидая атаки. После зачистки местности поступил приказ эвакуировать часть пленных — пять человек под прикрытием антидроновых накидок начали движение на выход.

Преодолеть группе удалось несколько километров по открытой местности, после чего начался миномётный обстрел. Затем в воздухе появился тяжёлый украинский дрон «Баба-яга». Как отметил боец с позывным Монгол, артиллерия противника накрывала квадрат, несмотря на исчезновение своих же солдат с радиоэфира.

Во время атаки беспилотников командир Купов закрыл собой товарища и получил травмы, несовместимые с жизнью. Даже с тяжёлым ранением он сохранял управление боем. Финальной фразой офицера в эфире стали слова благодарности и просьба передать привет супруге.

«Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — сказал Купов.

Звание Героя Российской Федерации было присвоено Михаилу Купову посмертно указом от 28 ноября 2025 года. В январе его близким передали медаль «Золотая Звезда». Боец погиб в возрасте 25 лет.

Воспитанник кузбасского детского дома «Родник» (сейчас — «Надежда») Михаил Купов ушёл на службу в декабре 2024 года. С самого начала СВО он твёрдо решил отправиться на фронт. Купов попал в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. В кратчайшие сроки он занял должность командира разведывательной группы, зарекомендовав себя грамотным и мужественным бойцом. Накануне стало известно, что школе в городе Белово присвоили имя Купова.