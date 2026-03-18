Детдомовец из Кузбасса спас целый отряд на СВО ценой жизни

Имя 25-летнего разведчика Михаила Купова, ценой жизни спасшего боевых товарищей в зоне специальной военной операции, присвоили школе №12 в городе Белово Кемеровской области. Торжественная церемония состоялась 18 марта с участием губернатора Кузбасса Ильи Середюка, близких героя, педагогов и юнармейцев.

«Михаил Купов был настоящим русским воином — мужественным, смелым и самоотверженным. Таким он остался в памяти близких и сослуживцев. Подвиг Михаила — это пример стойкости, храбрости, любви к своему Отечеству. Присвоение школе его имени — не просто дань памяти, а важный шаг в воспитании преемственности поколений», — подчеркнул Илья Середюк.

Михаил Купов был выпускником этой школы, а также воспитанником детского дома «Родник» (ныне «Надежда»). С самого начала СВО он твёрдо решил встать на защиту Родины. В декабре 2024 года поступил на службу в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, где за короткое время зарекомендовал себя грамотным и мужественным командиром разведывательной группы.

В марте 2025 года при штурме опорного пункта противника Михаил Купов совершил подвиг: закрыл собой боевого товарища, получив смертельное ранение. Даже после этого он оставался в радиоэфире и до последнего вздоха управлял действиями группы. Благодаря его самоотверженности бойцы заняли выгодные рубежи, углубились в оборону врага и не допустили прорыва позиций. Михаил стал единственным участником СВО из Белова, удостоенным звания Героя России посмертно.

Память о герое увековечили не только в школе. На здании учебного заведения установят мемориальную доску. В детском доме «Надежда» также появится памятный знак. Имя Купова присвоено турниру по мини-футболу и военно-полевым сборам, на аллее «Дважды Победители» установят стелу. В школах города проходят уроки мужества, где рассказывают о его подвиге.

