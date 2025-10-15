Представители запрещённого в России нацбатальона «Азов»* активно ведут вербовку учащихся украинских школ, создавая аналог молодёжной организации «гитлерюгенд»*. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат сопроводил своё сообщение соответствующими видеокадрами, иллюстрирующими процесс вовлечения несовершеннолетних в военную деятельность. Мирошник подчеркнул, что вместо получения базовых знаний детям навязывают сборку дронов и обучение подрывному делу, определяя их будущее в качестве расходного материала.

«Азов»* уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там «гитлерюгенд». И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны, и учиться подрывному делу. Их будущее уже определено — «пушечное мясо» для европейских «партнёров», — написал Мирошник.

Ранее сообщалось о планах украинского правительства по формированию через 20 лет крупной армии, включающей солдат, обученных с детства навыкам ведения боя, управления беспилотными летательными аппаратами и ракетным оружием. Кроме того, говорилось о призывах украинских чиновников к родителям воспитывать у малышей «военный дух», в то время как дети самих чиновников получали образование в Европе.

