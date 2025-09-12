На Украине всё чаще звучат призывы готовить детей к войне уже с детских садов и школ, пишет издание «Страна.ua». По его данным, чиновники и военные требуют от родителей формировать у детей «военный дух», хотя собственных сыновей и дочерей отправляют учиться за границу.

Так, замглавы 4-го центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка назвал украинских детей, уехавших учиться в Европу, «крысами, что сбегают с корабля». При этом его собственные сын и дочь находятся в Бельгии.

А депутат Верховной рады Тарас Батенко, который публично критиковал Минобразования за отток молодёжи, сам отправил дочь в университет в Нидерландах.