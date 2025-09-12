Воин из 2 «Б»: Украинские власти требуют подготовить школьников к войне
Страна.ua: На Украине призывают готовить детей к войне ещё со школы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
На Украине всё чаще звучат призывы готовить детей к войне уже с детских садов и школ, пишет издание «Страна.ua». По его данным, чиновники и военные требуют от родителей формировать у детей «военный дух», хотя собственных сыновей и дочерей отправляют учиться за границу.
Так, замглавы 4-го центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка назвал украинских детей, уехавших учиться в Европу, «крысами, что сбегают с корабля». При этом его собственные сын и дочь находятся в Бельгии.
А депутат Верховной рады Тарас Батенко, который публично критиковал Минобразования за отток молодёжи, сам отправил дочь в университет в Нидерландах.
К слову, за последние два года в украинских школах активно внедрили элементы военной подготовки. Ученикам показывают, как пользоваться турникетами и аптечками, проводят тренировки по эвакуации и даже вводят начальные знания по обращению с оружием. В некоторых регионах на уроках физкультуры школьников обучают тактическим элементам строевой подготовки. Украинские власти объясняют это «необходимостью готовить новое поколение к войне», однако подобные меры регулярно вызывают споры в обществе.