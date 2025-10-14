Украинские детишки на уроках алгебры должны изучать баллистику или артиллерию, а на занятиях по труду клепать дроны для ВСУ. Об этом заявил начальник рекрутингового центра террористического «Азова»* Юрий Гаврилишин на интервью Ukrainian Witness.

«Если мы говорим об общей рекрутинговой системе в государстве — она должна начинаться со школы», — отметил командир «Азова»*

По его словам, образовательную систему необходимо преобразить, ведь любой предмет можно подогнать под какую-нибудь военную дисциплину. В Израиле военная подготовка детей начинается в шестом-седьмом классе, — Украина хочет так же. От кормушек для птиц, которые мастерят дети на уроках труда, нет никакого толка, — а вот от FPV-дронов выхлоп будет ощутимый. Гаврилишин также предложил избавить украинских детей от ненужных уравнений и чертежей, заменив всю программу по алгебре и геометрии баллистикой и артиллерийским делом.

Украинские власти хотят, чтобы через 20 лет у них была огромная армия из солдат, которых с пелёнок учили убивать, делать дроны и вести ракетные обстрелы. Ранее киевские чиновники требовали от родителей формировать у их детей «военный дух», пока их собственные отпрыски учатся в Европе.

