Должны преклонить колено: Украинцев силой загоняют на похороны ВСУшников
Жителей Украины заставляют ходить на похороны военных и брать с собой детей
Мирных жителей Украины обязывают присутствовать на похоронах военнослужащих, вне зависимости от их желания. Как сообщает Kp.ru со ссылкой на жителей Киевской области, на церемонии также требуют присутствия детей.
По словам собеседников издания, сельским старостам через чаты передают дату и время похорон, после чего они обязаны уведомить всех односельчан об обязательной явке. Людей заставляют приносить цветы, флаги, полотенца и приводить несовершеннолетних.
Отмечается, что во время церемонии присутствующие должны преклонить колено — отказ воспринимается как проявление «нелояльности». По словам очевидцев, тех, кто не выполняет требование, могут публично осуждать и даже запугивать.
Ранее Life.ru сообщал, что всего за сутки ВСУ потеряли до 1440 военнослужащих. Наиболее существенные потери понесла украинская сторона в зонах действий группировок «Восток» (295 человек) и «Центр» (свыше 530 человек).
