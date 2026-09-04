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Опубликовано 3 сентября, 22:32

Массажистку из Москвы осудили на 8 лет за финансирование «Азова»*

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Восемь лет лишения свободы получила 56-летняя москвичка, перечислившая деньги «Азову»*. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд. Кроме срока в колонии общего режима, женщине назначили штраф в 300 тыс. рублей.

Поводом для уголовного преследования стал перевод 7 тыс. рублей. Деньги жительница столицы, работавшая массажистом-эстетистом, отправила через сестру, находящуюся на Украине. Впоследствии средства были переданы представителям «Азова»*.

В материалах дела указано, что женщина осознавала, кому предназначался перевод, и знала о признании объединения террористическим. Суд пришёл к выводу, что таким образом она намеренно оказала финансовую поддержку организации. На заседании москвичка не стала отрицать содеянное. Она полностью признала вину и раскаялась, заявив об изменении своих взглядов на происходящие в России события, в том числе на СВО.

Суд также постановил конфисковать 7 тыс. рублей, ставшие предметом финансирования. Приговор пока не окончательный: он может быть обжалован и ещё не вступил в законную силу.

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Ранее правоохранители в Челябинской области завершили масштабное расследование в отношении организованной преступной группировки, известной как «артаковские». В состав банды входило свыше 600 участников, а в производстве находится более 20 уголовных дел, связанных с её деятельностью. В настоящее время установлено около 30 активных членов группировки. Лидеру предъявлено обвинение по статье о вымогательстве, совершённом с угрозой применения насилия в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Признана террористической организацией и запрещена в России.

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