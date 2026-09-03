В Челябинской области возбудили 20 уголовных дел на ОПГ из 600 человек

Правоохранительные органы Челябинской области завершили масштабное расследование в отношении организованной преступной группировки, известной как «артаковские». По данным источников РБК в силовых структурах, в состав банды входило свыше 600 участников, а в производстве находится более 20 уголовных дел, связанных с её деятельностью.

Лидером ОПГ следствие называет 41-летнего Артака Варосяна, который был заключён под стражу решением Челябинского суда в ноябре 2025 года. В настоящее время установлено около 30 активных членов группировки. Варосяну предъявлено обвинение по статье о вымогательстве, совершённом с угрозой применения насилия в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

По версии следствия, «артаковские» специализировались на вымогательствах, рейдерских захватах в дорожно-строительной отрасли, похищениях людей, незаконном обороте драгоценных металлов и организации подпольных игорных заведений. Жертвами преступников становились предприниматели и простые граждане.

Особую обеспокоенность у силовиков вызывает вовлечение в преступную схему несовершеннолетних. По данным оперативников, кураторы группировки вербовали подростков (преимущественно из армянской, таджикской и узбекской диаспор) через физическое давление и идеологическую обработку, используя запрещённую в России субкультуру АУЕ. Несовершеннолетних принуждали к дропперству — обналичиванию и переводу похищенных средств.

Аресту Варосяна предшествовали масштабные обыски, проведённые сотрудниками ФСБ и МВД в ноябре 2025 года. В ходе дальнейших оперативных мероприятий был задержан ещё один фигурант — Александр Вахрушев (прозвище Вахруш), который, по данным следствия, был связан с Варосяном и также участвовал в похищениях людей и обороте драгметаллов. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства деятельности ОПГ и её возможные связи с коррумпированными чиновниками и правоохранителями.

Ранее в Перми возбудили дело против участников преступного сообщества, которое, по версии следствия, похищало выплаты военнослужащих. Злоумышленники специально разыскивали на территории края потенциальных кандидатов для заключения контракта с Минобороны. Будущим военным обещали содействие: за денежное вознаграждение им гарантировали прохождение службы якобы только в тыловых частях. Затем аферисты получали доступ к банковским картам, куда поступали выплаты, и забирали деньги. Предварительный ущерб составил не менее 19 млн рублей.