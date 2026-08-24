Участнику ОПГ «Покровские» Ечкалову ужесточили приговор из-за захвата «Кущёвского»
Участнику ОПГ «Покровские» Ечкалову увеличили срок за рейдерский захват
Обложка © Youtube / Журналист Евгений Михайлов
Участник организованной преступной группы «Покровские» Сергей Ечкалов получил 20 лет колонии строгого режима по совокупности двух приговоров. Решение огласил Преображенский районный суд Москвы, пишет ТАСС. Новое дело связано с попыткой рейдерского захвата агрокомплекса «Кущёвский». С учётом предыдущего приговора суд частично сложил назначенные наказания.
«Назначить Ечкалову 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, штраф четыре миллиона рублей и запрет на четыре года занимать руководящие должности», — огласил судья.
Напомним, в декабре 2025 года бывшего начальника службы безопасности концерна «Покровский» уже приговорили к 16 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Тогда его признали виновным в вымогательстве и принуждении свидетелей к ложным показаниям. По материалам дела, группировка действовала в Ростовской области и Краснодарском крае. Её участники занимались захватом сельскохозяйственных земель и активов в пользу связанных с ними лиц.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.