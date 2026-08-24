Участнику ОПГ «Покровские» Ечкалову ужесточили приговор из-за захвата «Кущёвского»

Участник организованной преступной группы «Покровские» Сергей Ечкалов получил 20 лет колонии строгого режима по совокупности двух приговоров. Решение огласил Преображенский районный суд Москвы, пишет ТАСС. Новое дело связано с попыткой рейдерского захвата агрокомплекса «Кущёвский». С учётом предыдущего приговора суд частично сложил назначенные наказания.

«Назначить Ечкалову 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, штраф четыре миллиона рублей и запрет на четыре года занимать руководящие должности», — огласил судья.

Напомним, в декабре 2025 года бывшего начальника службы безопасности концерна «Покровский» уже приговорили к 16 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Тогда его признали виновным в вымогательстве и принуждении свидетелей к ложным показаниям. По материалам дела, группировка действовала в Ростовской области и Краснодарском крае. Её участники занимались захватом сельскохозяйственных земель и активов в пользу связанных с ними лиц.