Участника ОПГ «Покровские» приговорили к 16 годам и штрафу 1,8 млн рублей

Преображенский районный суд Москвы приговорил Сергея Ечкалова, участника организованной преступной группы «Покровские», к 16 годам лишения свободы и штрафу в 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По версии следствия, Ечкалов вместе с другими членами ОПГ организовал вымогательство имущества у сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области, а также принуждал свидетелей к даче ложных показаний. Среди эпизодов — требование 100% доли в хозяйстве «Слава Кубани» стоимостью свыше 1 млрд рублей, а также управление предприятием и 150 млн рублей от другого хозяйства. В совокупности ущерб составил несколько миллиардов рублей.

Суд установил, что преступная группа действовала с апреля 2019 года. Ранее соучастники Ечкалова уже были осуждены, теперь наказание получили все ключевые фигуранты.

