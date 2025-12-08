В Петербурге накрыли ОПГ, зарабатывавшую миллионы на подделке налоговых бумаг

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность первой в Северо-Западном федеральном округе организованной преступной группы, специализировавшейся на фальсификации документов для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, в поимке преступников участвовали сотрудники полиции и ФСБ.

В Петербурге впервые выявили ОПГ фальсификаторов налоговых документов. Видео © Telegram / Питерский Следком

Члены ОПГ предоставляли в налоговые органы и продавали организациям-выгодоприобретателям подложные счета-фактуры и налоговые декларации от имени подставных юридических лиц. Их незаконный доход исчислялся десятками миллионов рублей. В ходе задержаний установлены и арестованы участники преступной схемы, включая действующего адвоката. Им избраны меры пресечения, в том числе заключение под стражу. Группа действовала на территории Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России.

При обысках по местам жительства задержанных и в офисах, использовавшихся для преступной деятельности, изъяты десятки электронных цифровых подписей компаний, созданных через подставных лиц. Вместе с тем были обнаружены печати, уставные документы, цифровые носители и аппаратура для изготовления фальшивых документов. В ведомстве подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по статье о сбыте заведомо ложных счетов-фактур.

