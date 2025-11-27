В Нижегородской области задержали ОПГ, которая похитила 4 млн рублей у бойцов СВО

В Нижегородской области разоблачена преступная группировка, занимавшаяся хищением денежных выплат, предназначенных участникам СВО. По данным регионального следственного управления СКР, расследуются уголовные дела в отношении восьми местных жителей. Семеро из них задержаны и находятся под стражей или домашним арестом.

Кадры следственных мероприятий с задержанными. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

Следствие полагает, что обвиняемые создали организованную группу для мошенничества, оформляя фиктивные браки и доверенности с военнослужащими, чтобы присваивать их выплаты. Общая сумма украденного превысила 4 миллиона рублей.

Кроме того, один из фигурантов обвиняется в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений общеопасным способом. По версии следствия, он обманом завладел деньгами знакомого, полученными от продажи доли в квартире, а затем заставил его фиктивно жениться на падчерице, чтобы похитить его выплаты как участника СВО. Опасаясь разоблачения, обвиняемый подсыпал в алкоголь яд, что привело к смерти мужчины и ещё четырёх человек от отравления метанолом.

«По уголовным делам проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов», — говорится в сообщении СК.

