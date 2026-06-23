Украинского военного приговорили к 15 годам за теракт в Курской области

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор украинскому военнослужащему Сергею Олейнику, признав его виновным в совершении теракта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Вынесен приговор украинскому боевику, участвующему совершении теракта в Курской области. Видео © MAX / Информационный центр СК России

Как установило следствие, весной 2025 года Олейник, являясь солдатом 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооружённых сил Украины, незаконно проник на территорию Российской Федерации. В составе своего подразделения, имея при себе автомат и гранаты, он прибыл на обозначенный участок местности в Курской области. Там он вёл наблюдение за населённым пунктом, его жителями и российскими военнослужащими, а также принимал участие в вооружённой блокаде территории.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что на Украине сейчас находятся пятеро жителей Курской области. По словам омбудсмена, вопрос о курянах она подняла во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Лантратова отметила, что без вести пропавших среди жителей региона довольно много, и эту ситуацию лично контролирует губернатор области.