В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

В курском селе 1-е Выгорное при ударе украинского беспилотника погибла 67-летняя местная жительница. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Дрон ВСУ ударил по хозяйственной постройке. Женщина скончалась на месте от полученных при взрыве травм.

«Приношу самые искренние слова соболезнования, окажем необходимую помощь родным», — написал Хинштейн.

Губернатор также уточнил, что в соседнем доме в момент атаки находились мать с ребёнком, но они уцелели.

Хинштейн подчеркнул, что поступки нацистов лишены какой-либо логики или оправдания, поскольку их жестокость не имеет рациональных оснований. Особое внимание он обратил на то, что Тимский район находится в глубоком тылу и не является прифронтовой зоной, а потому происходящее там является откровенным актом цинизма и бесчеловечности по отношению к местным жителям. Политик заявил с категоричной уверенностью, что возмездие за эти преступления против мирного населения неминуемо и наступит в самое ближайшее время.

А ранее сообщалось, что дрон ВСУ ударил по жилому дому в посёлке Рабочий Севского района Брянской области. От прямого попадания FPV-дрона погибла мирная жительница, дом получил повреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, назвавший случившееся очередной атакой по приграничью.