Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 10:29

В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В курском селе 1-е Выгорное при ударе украинского беспилотника погибла 67-летняя местная жительница. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Дрон ВСУ ударил по хозяйственной постройке. Женщина скончалась на месте от полученных при взрыве травм.

«Приношу самые искренние слова соболезнования, окажем необходимую помощь родным», — написал Хинштейн.

Губернатор также уточнил, что в соседнем доме в момент атаки находились мать с ребёнком, но они уцелели.

Хинштейн подчеркнул, что поступки нацистов лишены какой-либо логики или оправдания, поскольку их жестокость не имеет рациональных оснований. Особое внимание он обратил на то, что Тимский район находится в глубоком тылу и не является прифронтовой зоной, а потому происходящее там является откровенным актом цинизма и бесчеловечности по отношению к местным жителям. Политик заявил с категоричной уверенностью, что возмездие за эти преступления против мирного населения неминуемо и наступит в самое ближайшее время.

Водитель погиб при атаке FPV-дрона на автобус под Белгородом
Водитель погиб при атаке FPV-дрона на автобус под Белгородом

А ранее сообщалось, что дрон ВСУ ударил по жилому дому в посёлке Рабочий Севского района Брянской области. От прямого попадания FPV-дрона погибла мирная жительница, дом получил повреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, назвавший случившееся очередной атакой по приграничью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Александр Хинштейн
  • ЧП
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar