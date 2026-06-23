«Вернём домой»: Лантратова рассказала о курянах, которые до сих пор остаются на Украине

На Украине сейчас находятся пятеро жителей Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.

По словам омбудсмена, вопрос о курянах она подняла во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Лантратова отметила, что без вести пропавших среди жителей региона довольно много, и эту ситуацию лично контролирует губернатор области.

«В настоящий момент подтверждено пять человек, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их вернуть домой», — заключила она.

Ранее Лантратова рассказала, что уже удалось вернуть на родину более 160 жителей Курской области, которых удерживали на Украине. Среди них оказались 16 детей. Кроме того, по её словам, воссоединились около 80 семей, разлучённых в ходе спецоперации.