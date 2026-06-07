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7 июня, 17:02

Лантратова сообщила, что обсуждает возвращение в РФ членов 10 семей с Украины

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ ведёт переговоры с украинской стороной о воссоединении нескольких семей. О подробностях омбудсмен Яна Лантратова сообщила в эфире «Соловьёв Live».

По её словам, в ближайшее время планируется вернуть в страну родственников из десяти ячеек общества. «У меня сейчас в работе находятся истории 10 семей, которых мы должны воссоединить. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над 10 семьями», — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ, комментируя переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Первая беседа в новом статусе между правозащитниками двух государств состоялась в минувшую пятницу. По итогам встречи Лантратова заявила о намерении не только сохранить имеющиеся наработки, но и развивать их дальше.

Лантратова: Обмен справками между РФ и Украиной нужен гражданам для выплат
Лантратова: Обмен справками между РФ и Украиной нужен гражданам для выплат

Стороны договорились обменяться перечнями граждан, готовых к переезду. Речь идёт о тех, кого каждая из них готова забрать и передать.

Также было принято решение продолжить практику совместных визитов к военнопленным, находящимся по обе стороны границы. Не прекратятся и гуманитарные акции по доставке корреспонденции и посылок от родных.

Кроме того, омбудсмены условились создать оперативный канал для обмена документацией. Это необходимо, чтобы люди из разделенных границей семей могли без лишних сложностей оформить положенные им выплаты и льготы.

Лантратова помогла трём семьям вернуться в Россию с Украины
Лантратова помогла трём семьям вернуться в Россию с Украины

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Никита Никонов
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