Российские военные нанесли удары беспилотниками по четырём электроподстанциям на территории Украины. Под атаку попали энергообъекты в Ровненской, Днепропетровской и Черновицкой областях, обеспечивающие работу предприятий оборонной промышленности и военной логистики.

«Поражены три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровненской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Все четыре объекта участвовали в распределении электроэнергии для предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, они обеспечивали питание логистических центров, которые использовались в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что 13 ноября российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям в Сумской области Украины. По данным Минобороны РФ, под удар попали объекты напряжением 110 и 330 киловольт в городе Шостка и посёлке Воронеж. В ведомстве заявили, что эти подстанции обеспечивали электроэнергией предприятия по производству беспилотников и комплектующих, а также логистические центры, используемые украинской армией.