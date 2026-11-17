Российские войска продолжают наносить удары по объектам, связанным с украинским военно-промышленным комплексом. Боевые действия не прекращаются, несмотря на подготовку международных переговоров. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ИС «Вести».

«Боевые действия продолжаются, и наши военные наносят удары по целям, которые так или иначе имеют отношение к ВПК Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков не исключил возможной связи недавних атак, которые Москва квалифицирует как террористические, с предстоящим саммитом глав РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По его оценке, действия Киева могут быть обусловлены приближением переговоров лидеров трёх государств.

Встреча президентов России и США с председателем КНР запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Стороны намерены обсудить вопросы международной безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Life.ru сообщал о массированном ударе ВС РФ по предприятиям украинского ВПК в Киеве, Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях. По данным российского Минобороны, целями стали производства крылатых ракет и беспилотников, а также объекты транспортной инфраструктуры. Для атаки применялись высокоточное вооружение и ударные дроны.