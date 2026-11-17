Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Запорожье, а также по объектам транспортной инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, в число поражённых целей вошли производства крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности, а география атаки охватила также Черкасскую и Днепропетровскую области.

Для удара российская армия задействовала высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Операция проводилась в ночное время. В военном ведомстве перечислили основные категории поражённых объектов.

«В результате удара поражены предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в городах Киев, Запорожье, в Черкасской и Днепропетровской областях», — доложили утром 17 ноября в Минобороны России.