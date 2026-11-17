ВС РФ поразили предприятия по выпуску ракет и БПЛА в Киеве и ещё трёх областях
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Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Запорожье, а также по объектам транспортной инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, в число поражённых целей вошли производства крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности, а география атаки охватила также Черкасскую и Днепропетровскую области.
Для удара российская армия задействовала высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Операция проводилась в ночное время. В военном ведомстве перечислили основные категории поражённых объектов.
«В результате удара поражены предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в городах Киев, Запорожье, в Черкасской и Днепропетровской областях», — доложили утром 17 ноября в Минобороны России.
Ранее российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников в Броварах Киевской области, о чём Минобороны сообщило 12 ноября. А 7 ноября ведомство заявило об ударе по Государственному заводу порошковой металлургии в том же городе, где, по его данным, выпускали компоненты ракетного топлива для украинских оперативно-тактических ракет.
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