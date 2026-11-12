Российские военные в ночь на 12 ноября поразили промышленное предприятие в Броварах Киевской области, на территории которого велась сборка беспилотников различных типов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, под удар попало предприятие ООО «Авиация новой генерации «Патриот-Украина». На его территории расположена производственная площадка компании «Авиа ЮА», занимающейся сборкой беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны уточнили, что объект был поражён в ходе ночной атаки.

Ранее Life.ru сообщал о поражении другого предприятия в Броварах 7 ноября. Тогда, по данным российского военного ведомства, целью стал Государственный завод порошковой металлургии, на котором производились боеприпасы, взрывчатые вещества, пороха и компоненты ракетного топлива для оперативно-тактических ракет ВСУ. Для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

До этого российские войска атаковали в Броварах транспортно-логистический комплекс «Равен-Украина», который, согласно информации Минобороны, использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников, в том числе самолётного типа. Удар был нанесён 27 августа. А 11 ноября Life.ru рассказывал о поражении цехов по производству наземных робототехнических комплексов и БПЛА. Тогда Минобороны отчиталось об ударах по объектам в 147 районах, включая места хранения и запуска беспилотников.