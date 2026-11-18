Российские беспилотники поразили сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для Вооружённых сил Украины в порт Южный Одесской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, подводя итоги ночных ударов по объектам, задействованным в обеспечении украинской армии.

«В результате удара поражено морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, доставлявшее в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска поразили железнодорожный локомотив в районе станции Кривой Рог. По данным Минобороны РФ, его использовали для транспортировки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Удар по объектам железнодорожной инфраструктуры и логистики был нанесён беспилотниками 16 ноября.