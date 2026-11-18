Российские военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в украинском Измаиле, которые использовались для обеспечения ВСУ. Об этом утром 18 ноября сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, речь идёт об объектах, связанных с разгрузкой и хранением военных грузов.

В Минобороны уточнили, что атака стала продолжением ударов по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

«В порту Измаил поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Удар был нанесён в рамках ночной операции с применением беспилотников и высокоточного оружия по объектам, которые, согласно данным Минобороны, используются в интересах украинских вооружённых формирований.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили сухогруз, перевозивший военные грузы в Черноморск. Судно направлялось в порт Одесской области с грузом военного назначения и было поражено во время морского перехода. Удар стал частью серии атак на украинскую портовую логистику.