Минобороны России заявило о поражении железнодорожного локомотива в районе станции Кривой Рог. По данным ведомства, его использовали для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения нужд ВСУ.

Удар беспилотниками по объектам логистики и железнодорожной инфраструктуры нанесли ещё днём 16 ноября. Подобные атаки росийкой армии связаны с тем, чтобы нарушить подвоз вооружения и боевой техники противнику на передовую.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили населённый пункт Заливное в Запорожской области. На этом участке действуют военнослужащие группировки войск «Восток», продвигающиеся вглубь обороны ВСУ.