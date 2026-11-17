Войска РФ поразили локомотив у станции Кривой Рог, перевозивший грузы ВСУ
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Минобороны России заявило о поражении железнодорожного локомотива в районе станции Кривой Рог. По данным ведомства, его использовали для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения нужд ВСУ.
Удар беспилотниками по объектам логистики и железнодорожной инфраструктуры нанесли ещё днём 16 ноября. Подобные атаки росийкой армии связаны с тем, чтобы нарушить подвоз вооружения и боевой техники противнику на передовую.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили населённый пункт Заливное в Запорожской области. На этом участке действуют военнослужащие группировки войск «Восток», продвигающиеся вглубь обороны ВСУ.
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