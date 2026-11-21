Над Ленинградской областью сбили 49 украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об этом в своём канале в MAX, уточнив, что отражение атаки продолжается.

«Над территорией Ленинградской области сбито 49 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.

Информацию о возможных пострадавших, разрушениях и местах падения обломков губернатор в этом сообщении не привёл. Подробности последствий налёта пока не уточняются.