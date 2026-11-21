Почти полсотни дронов сбили над Ленобластью — атака ещё не закончилась
Дрозденко: 49 БПЛА сбили над Ленинградской областью, атака продолжается
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Над Ленинградской областью сбили 49 украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об этом в своём канале в MAX, уточнив, что отражение атаки продолжается.
«Над территорией Ленинградской области сбито 49 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.
Информацию о возможных пострадавших, разрушениях и местах падения обломков губернатор в этом сообщении не привёл. Подробности последствий налёта пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что 21 ноября в Ленинградской области объявили беспилотную опасность. Жителей также предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. До этого Дрозденко рассказывал об усилении защиты региона за счёт мобильных огневых групп, современных радаров и нового оборудования.
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