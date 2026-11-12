Эффективность отражения атак беспилотников в Ленинградской области растёт благодаря современному оснащению мобильных огневых групп. Во время недавнего налёта над регионом, по словам губернатора Александра Дрозденко, уничтожили рекордный 151 БПЛА. Об этом глава региона рассказал ТАСС.

«Очень большое количество было сбито как раз средствами защиты в части мобильных огневых групп. Процент очень высокий, это показывает, что оснащение хорошей современной техникой и оборудованием даёт результат», — пояснил Дрозденко.

По словам губернатора, защита Ленинградской области от беспилотников строится сразу по нескольким направлениям. Власти совместно с бизнесом возводят инженерные сооружения, создают новые мобильные огневые группы и обеспечивают их необходимой техникой. Причём по количеству таких подразделений регион уже опережает другие субъекты Северо-Западного федерального округа.

Каждую мобильную группу оснащают по стандартам Минобороны России. Помимо автомобилей, бойцы получают специальное оборудование для обнаружения и уничтожения воздушных целей. Особое внимание уделяется современным радиолокаторам и средствам связи.

К этой работе привлекают предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ, а также «Ростелеком». По словам Дрозденко, техническое переоснащение идёт по графику, а сотрудничество с бизнесом позволяет укреплять защиту региона.

Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке на Ленинградскую область в ночь на 11 ноября. Тогда первоначально сообщалось о 150 уничтоженных беспилотниках. По данным региональных властей, основной целью налёта стала портовая зона Усть-Луги, где после попадания нескольких дронов возник пожар и произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников порта, одного из которых впоследствии госпитализировали. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.