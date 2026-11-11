Один из трёх работников порта Усть-Луга, пострадавших при ночной атаке беспилотников на Ленинградскую область, попал в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Двое других пострадавших отказались от госпитализации. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета информационной политики региона Никита Донцов.

«Госпитализирован один человек, остальные отказались от госпитализации. Состояние госпитализированного удовлетворительное, угрозы жизни нет», — рассказал представитель областных властей.

Массированная атака беспилотников произошла в ночь на 11 ноября. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, над Ленинградской областью уничтожили 150 БПЛА. Основной целью атаки, по его словам, стала портовая зона Усть-Луги в Кингисеппском районе.

После попадания нескольких беспилотников на территории порта начался пожар. Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в порту Усть-Луги после атаки беспилотников в сентябре. Тогда на территории портовой зоны также были зафиксированы повреждения.