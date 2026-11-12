Пожар в порту Усть-Луги Ленинградской области, вспыхнувший после атаки беспилотников 11 ноября, удалось локализовать. Сейчас спасатели завершают тушение, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, с огнём боролись сотрудники Леноблпожспаса, МЧС и предприятий порта. Ожидается, что окончательно ликвидировать возгорание удастся в ближайшее время. Дрозденко подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью работников предприятия нет.

Специалисты Государственного экологического надзора проверили качество воздуха в населённых пунктах рядом с портом. Передвижная лаборатория провела необходимые замеры и не выявила превышения допустимой концентрации вредных веществ. По данным региональных властей, опасности для здоровья местных жителей нет.

Ранее Life.ru сообщал о трёх пострадавших сотрудниках порта Усть-Луги после массированной атаки беспилотников. Одного работника доставили в больницу, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Двое других отказались от госпитализации.