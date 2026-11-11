Украинские беспилотники не только пролетают через Прибалтику, но и запускаются с её территории, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв. По его словам, ВСУ направляют дроны против гражданских объектов в России.

Парламентарий считает прибалтийские страны участниками конфликта на стороне Украины. Он призвал наносить превентивные удары по площадкам запуска беспилотников и предприятиям, на которых их производят.

«Это военные цели, и их координаты хорошо известны нашей разведке. Хватит миндальничать с откровенно русофобскими недогосударствами», — заявил собеседник «Ленты.ру», выразив уверенность, что НАТО не станет защищать прибалтийские государства.

Напомним, в ночь на 11 ноября Ленинградская область подверглась самой массовой атаке беспилотников с начала 2026 года. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом уничтожили 150 аппаратов. В портовой зоне Усть-Луги возник пожар, пострадали трое работников.