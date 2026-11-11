Атака украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области могла быть сигналом США на фоне трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц, назвав удар «запиской посреднику».

По словам журналиста, через балтийские порты России, включая Приморск и Усть-Лугу, сейчас организованы поставки дизельного топлива в Соединённые Штаты. Коц напомнил, что перед промежуточными выборами американский президент Дональд Трамп смягчил санкционные ограничения на российский дизель.

«С Балтики, из Приморска и той же Усть-Луги, сейчас идёт российский дизель в Америку. Перед промежуточными выборами Трамп снял с него санкции, а Москва и Вашингтон договорились почти о пяти миллионах тонн до марта», — отметил военкор.

Коц добавил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизельного топлива уже находится у американского побережья. При этом Киев, по словам журналиста, отслеживает передвижение восьми судов, задействованных в подобных перевозках. Военкор также заявил, что беспилотники направлялись к Усть-Луге по привычному маршруту через страны Прибалтики.

По мнению Коца, выбор цели и времени атаки связан с проходящими в Абу-Даби переговорами России, США и Украины. Журналист считает, что таким образом Киев пытается укрепить свои позиции в дипломатическом процессе, одновременно затрагивая экономические интересы Москвы и Вашингтона.

«Так что Усть-Луга — ещё и записка посреднику», — заключил военкор.