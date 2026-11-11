Истребители НАТО обнаружили беспилотник, проникший в воздушное пространство Литвы в ночь на 11 ноября, однако сбить его не удалось. Аппарат затем улетел в Латвию, сообщил глава Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас в эфире LRT.

Для поиска объекта самолёты подняли с авиабазы в Шяуляе. По словам Виткаускаса, истребители приблизились к беспилотнику, но причины, по которым его не уничтожили, ещё предстоит выяснить. Среди возможных объяснений он назвал плохую погоду и небезопасные условия для поражения цели над конкретной территорией.

По предварительным данным литовской стороны, дрон проследовал на север и покинул Литву возле Пасвалиса. В нескольких регионах объявляли воздушную тревогу. Принадлежность аппарата в сообщении не уточняется.