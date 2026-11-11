Погоня над Литвой: Дрон оказался быстрее истребителей НАТО
Истребители НАТО не смогли сбить неопознанный беспилотник над Литвой
Солдат ВСУ с дроном. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Истребители НАТО обнаружили беспилотник, проникший в воздушное пространство Литвы в ночь на 11 ноября, однако сбить его не удалось. Аппарат затем улетел в Латвию, сообщил глава Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас в эфире LRT.
Для поиска объекта самолёты подняли с авиабазы в Шяуляе. По словам Виткаускаса, истребители приблизились к беспилотнику, но причины, по которым его не уничтожили, ещё предстоит выяснить. Среди возможных объяснений он назвал плохую погоду и небезопасные условия для поражения цели над конкретной территорией.
По предварительным данным литовской стороны, дрон проследовал на север и покинул Литву возле Пасвалиса. В нескольких регионах объявляли воздушную тревогу. Принадлежность аппарата в сообщении не уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем инциденте в Литве 18 октября. Тогда министр обороны Робертас Каунас объяснил, что туман и облачность помешали пилотам визуально опознать беспилотник, поэтому решение об открытии огня не принималось.