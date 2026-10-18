Дрон засекли, но сбивать не стали: Министр обороны Литвы обвинил во всём туман
Глава Минобороны Литвы объяснил, почему истребители НАТО не сбили беспилотник
Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Истребители НАТО не смогли сбить неопознанный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы, из-за сильного тумана и облачности. Военные обнаружили объект на радарах, но так и не установили с ним визуальный контакт. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Робертас Каунас в эфире радиостанции LRT.
По словам министра, литовские и бортовые радары истребителей зафиксировали летательный аппарат и отслеживали его перемещение. Однако пилоты не смогли разглядеть цель и определить степень исходившей от неё угрозы.
Каунас пояснил, что в мирное время перед уничтожением воздушной цели требуется её визуальная идентификация. Из-за плохой видимости выполнить это условие не удалось, поэтому решение об открытии огня не принималось.
В связи с инцидентом утром 18 октября воздушную тревогу объявили в нескольких районах Литвы. Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах, а на перехват неизвестного объекта подняли истребители НАТО. Примерно через час тревогу отменили.
Ранее Life.ru сообщал, что неопознанный беспилотник проник в воздушное пространство Литвы со стороны Польши. Для его перехвата подняли истребители НАТО, а в Пасвальском районе начали искать обломки аппарата. Кроме того, Литва обратилась к Польше за помощью в расследовании происшествия.