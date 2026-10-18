Дрон засекли, но сбивать не стали: Министр обороны Литвы обвинил во всём туман

Истребители НАТО не смогли сбить неопознанный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы, из-за сильного тумана и облачности. Военные обнаружили объект на радарах, но так и не установили с ним визуальный контакт. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Робертас Каунас в эфире радиостанции LRT.

По словам министра, литовские и бортовые радары истребителей зафиксировали летательный аппарат и отслеживали его перемещение. Однако пилоты не смогли разглядеть цель и определить степень исходившей от неё угрозы.

Каунас пояснил, что в мирное время перед уничтожением воздушной цели требуется её визуальная идентификация. Из-за плохой видимости выполнить это условие не удалось, поэтому решение об открытии огня не принималось.