«Польша такого не разрешала»: Туск потребовал от Киева объяснить полёт украинского дрона

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины подробных объяснений после инцидента с беспилотником, который пролетел через польское воздушное пространство и взорвался в Литве. Глава правительства подчеркнул, что Варшава не давала разрешения на проведение подобных операций над своей территорией.

«Я рассчитываю на полную готовность украинской стороны к сотрудничеству для выяснения в точности того, что произошло на самом деле», — заявил Туск. Его выступление транслировалось на страницах канцелярии польского правительства в социальных сетях.

Премьер предупредил, что будет настойчиво добиваться от Киева разъяснений. При этом он подчеркнул, что позиция Варшавы не зависит от того, какой именно стране принадлежит беспилотник.

«Независимо от результатов этого расследования я хочу очень чётко заявить, что Польша не разрешает проведение операций на своей территории или над нею без согласия польского государства. Это неизменно вне зависимости от того, кто проводил эти операции», — отметил глава кабмина.

Инцидент произошёл утром 18 октября. Беспилотник взорвался в северной части Литвы, вызвав воздушную тревогу. Были подняты истребители НАТО, а жителям ряда районов рекомендовали укрыться. Обломки аппарата повредили автомобиль.

Литовские власти сообщили, что дрон был украинским, нёс взрывчатку и прибыл со стороны Польши. В украинском МИД допустили, что аппарат отклонился от маршрута из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы, выразили сожаление в связи с происшествием и пообещали сотрудничать с литовской стороной.