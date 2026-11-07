Оригинальный мотоцикл Бэтмена, использовавшийся на съёмках фильмов Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», выставили на аукцион в Лондоне. Организаторы рассчитывают выручить за необычное транспортное средство до 900 тысяч фунтов стерлингов — около 99 миллионов рублей. Об этом сообщает CNN.

Речь идёт о знаменитом Batpod — футуристическом мотоцикле, на котором герой Кристиана Бейла преследовал преступников по улицам Готэма. Для съёмок создали всего шесть таких машин, причём выставленный экземпляр, по словам организаторов торгов, стал единственным официально выпущенным студией Warner Bros. в частную продажу.

В разработке мотоцикла участвовали режиссёр Кристофер Нолан, художник-постановщик Нэйтан Кроули и обладатель премии «Оскар» за визуальные эффекты Крис Корбулд. Их задача заключалась в том, чтобы создать не просто эффектный реквизит, а транспортное средство, способное действительно передвигаться и выполнять сложные манёвры перед камерой.

В основу конструкции положили двигатель Honda объёмом 750 кубических сантиметров. Одной из наиболее необычных особенностей стали огромные 31-дюймовые колёса. При этом посадка водителя оказалась настолько непривычной, что управление машиной доставляло трудности даже профессиональным каскадёрам.

Основатель аукционного дома Propstore Стивен Лейн рассказал, что во время съёмок мотоцикл неоднократно выходил из-под контроля. Один из таких эпизодов даже попал на видео: Batpod потерял управление и врезался в съёмочную камеру. Несмотря на сложность конструкции, транспорт активно использовали в динамичных сценах без полной замены компьютерной графикой.

Мотоцикл станет одним из главных лотов зимнего аукциона Propstore, который пройдёт с 4 по 6 декабря 2026 года. Его предварительная оценочная стоимость составляет от 450 до 900 тысяч фунтов. Окончательная цена определится в ходе торгов.

Поклонникам супергеройского кино предложат приобрести и два подлинных костюма Бэтмена. Один из них носил Кристиан Бейл в фильме «Бэтмен: Начало» 2005 года, другой — Вэл Килмер в картине «Бэтмен навсегда», вышедшей десятью годами ранее.

Среди других необычных лотов — шляпа и рубашка каскадёра Вика Армстронга со съёмок приключений Индианы Джонса, а также меч Длинный Коготь, которым пользовался Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона в сериале «Игра престолов».

Всего организаторы планируют выставить более 1400 предметов из известных фильмов и сериалов. Общая предварительная стоимость коллекции оценивается примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов. До начала торгов часть экспонатов покажут публике на выставке в лондонском отеле The Cumberland с 19 по 22 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что легендарную шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Головной убор использовался на съёмках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года. Организатором торгов также выступил аукционный дом Propstore, специализирующийся на реквизите из известных кинокартин.