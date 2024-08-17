Культовая шляпа Индианы Джонса ушла с молотка в Лос-Анджелесе

В минувший четверг, 15 августа, в Лос-Анджелесе прошёл аукцион. Во время него с молотка ушла шляпа Индианы Джонса, которую исполнитель главной роли американский актёр Харрисон Форд носил в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы", вышедшем на экраны в 1984 году. Как пишет журнал People, её продали за 630 тысяч долларов.

"Эта фетровая шляпа была изготовлена специально для второй части из серии фильмов про Индиану Джонса, появляется в его кадрах, постановочных и закулисных съёмках Форда", — было указано в описании лота на официальном интернет-портале аукционного дома Propstore.

Также сообщается, что этот элемент одежды носил каскадёр Дин Ферранди, в личной коллекции которого он и находился всё это время. В описании лота говорится, что эта шляпа отличается от той, что можно увидеть в первой части "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" 1981 года, так как она имеет более вытянутую форму, на ней видны следы актёрского грима, а также на ней красуются инициалы главного героя киноэпопеи, состоящей из пяти частей.