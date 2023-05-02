Харрисон Форд подтвердил, что завязывает с Индианой Джонсом после "Колеса судьбы"

Американский актёр Харрисон Форд в последний раз сыграет культового персонажа в популярной франшизе. Напоследок зрители смогут увидеть его в новой части кинокартины "Индиана Джонс и Колесо судьбы".

Известно, что компания Disney создаёт сериал про Индиану Джонса, однако, каким он будет, пока не известно. Но точно ясно, что Харрисона Форда там не будет. Сообщается, что фильм "Индиана Джонс и Колесо судьбы" впервые будет показан 30 июня 2023 года.



