Харрисон Форд подтвердил, что завязывает с Индианой Джонсом после "Колеса судьбы"
Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс". Обложка © YouTube / Lucasfilm
Американский актёр Харрисон Форд в последний раз сыграет культового персонажа в популярной франшизе. Напоследок зрители смогут увидеть его в новой части кинокартины "Индиана Джонс и Колесо судьбы".
"Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю этого персонажа. Я ожидаю, что это будет последний раз, когда он появится в фильме", — рассказал Форд в интервью изданию Total Film.
Известно, что компания Disney создаёт сериал про Индиану Джонса, однако, каким он будет, пока не известно. Но точно ясно, что Харрисона Форда там не будет. Сообщается, что фильм "Индиана Джонс и Колесо судьбы" впервые будет показан 30 июня 2023 года.
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