Бейонсе стала первой исполнительницей в истории, набравшей 100 номинаций на «Грэмми». Юбилейную заявку на награду ей принесла песня Morning Dew (Donk), вошедшая в число претендентов на лучшее сольное R&B-исполнение. Об этом сообщает Variety.

Номинантов премии 2027 года объявили 16 ноября. Вместе с Бейонсе в этой категории за статуэтку поборются Келани, Виктория Моне, Джилл Скотт и Tems. Композиция Morning Dew (Donk) вышла 4 июля 2026 года — в преддверии 20-летия второго альбома певицы B’Day. До официального релиза песня долго оставалась неизданной.

По числу номинаций Бейонсе лидировала и до нынешнего объявления: на премию 2025 года она получила 11 выдвижений, доведя общий результат до 99. Певице также принадлежит рекорд по количеству побед — в её коллекции 35 статуэток-наград.

Новая номинация даёт ей шанс увеличить этот отрыв. Церемония вручения «Грэмми» состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе.

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