Российский военный детектив «Август» режиссёров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева признан лучшим фильмом Второй Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Награду создателям картины вручила министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии, состоявшейся 12 ноября в московском театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

Главный приз получили продюсеры картины Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Фильм «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого», рассказывает о работе советских контрразведчиков в годы Великой Отечественной войны. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

В этом году на премию претендовал 41 полнометражный фильм из 19 стран. Впервые к участию присоединились кинематографисты из Египта, Индии, Казахстана, Монголии и Эфиопии.

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото с официального сайта кинопремии

«Ареал обитания этой „бабочки“ существенно расширился. С нами вместе — наши коллеги из 19 стран», — отметила Любимова, обращаясь к участникам церемонии.

Картина «Август» получила ещё одну награду — за лучшую работу художников. Её удостоились Сергей Агин, Владимир Гудилин и Юлия Макушина.

Лучшим режиссёром признали Каныбека Калматова из Кыргызстана за картину «Айтматов». Награду за сценарий получил иранец Алиреза Мотамеди за фильм «Дочь леди феи», а приз за операторскую работу достался Александру Плотникову из Казахстана за ленту «Эвакуация».

Отдельную награду за вклад в мировой кинематограф получила народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Статуэтку ей вручил Никита Михалков.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин обратился к участникам кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Президент поздравил лауреатов и отметил значение международного сотрудничества в сфере культуры.