Россия готова развивать партнёрство со всеми, кто заинтересован в укреплении связей между народами и государствами, а также формировании более справедливого мирового порядка. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам II Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«Россия открыта к партнёрству со всеми», — подчеркнул глава государства, отметив важность совместной работы над развитием международного диалога и построением справедливого мироустройства.

Российский лидер также поздравил лауреатов кинопремии с полученными наградами. Он пожелал представителям киноиндустрии вдохновения, новых творческих достижений и дальнейших успехов.

Вторая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» проходит 12 ноября в Москве, в «Мастерской «12» Никиты Михалкова». В этом году за награды в 12 номинациях борются 41 фильм из 19 стран, включая Россию, Китай, Индию, Иран, Сербию, Казахстан и другие государства. Инициатором создания Евразийской киноакадемии и премии выступил народный артист РСФСР Никита Михалков.

Ранее Life.ru сообщал, что министр культуры России Ольга Любимова обсудила с представителями Объединённых Арабских Эмиратов расширение сотрудничества в сфере кинематографа и пригласила их присоединиться к международным российским кинофестивалям, включая премию «Бриллиантовая бабочка». Переговоры состоялись на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Помимо кино, стороны рассмотрели перспективы совместных музейных и библиотечных проектов.