От «Бриллиантовой бабочки» до ГИТИСа: Любимова встретилась с коллегами из ОАЭ и Сомали

Министр культуры России Ольга Любимова провела отдельные встречи с представителями ОАЭ и Сомали на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Стороны обсудили новые проекты в кинематографе, музеях, библиотеках и творческом образовании.

На переговорах с министром культуры ОАЭ Салемом бен Халедом Аль-Касеми одним из главных направлений стало кино. Российская сторона пригласила представителей Эмиратов участвовать в международных российских кинофестивалях, в том числе в Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Её второй сезон пройдёт в Москве 12 ноября.

Москва и Абу-Даби также планируют развивать музейные проекты. Представители ОАЭ уже участвовали в фестивале «Интермузей», прошедшем в мае 2026 года. Отдельно обсуждалось сотрудничество библиотек двух стран: основу для новых инициатив заложили Дни детской книги России в Дубае и ответные визиты представителей Центра арабского языка и Детской библиотеки Абу-Даби.

Ещё одним перспективным направлением стороны считают детское музыкальное образование. Министр культуры ОАЭ подтвердил заинтересованность в продолжении взаимодействия, в том числе в сфере кинематографии.

Культурные связи России и ОАЭ в последние годы заметно расширились. В ноябре 2025-го в Эмиратах прошли Дни культуры России, в рамках которых в Национальном театре Абу-Даби выступил Российский национальный оркестр. В феврале 2026 года Любимова во время рабочего визита также посетила Национальный музей Катара, Музей исламского искусства и культурный комплекс «Катара», продолжая серию контактов России со странами региона.

С министром информации, культуры и туризма Сомали Абдифатахом Касимом Мохамудом Любимова обсудила прежде всего развитие творческого образования. Одним из возможных совместных проектов может стать присоединение сомалийской стороны к программе «Школы ГИТИСа», в рамках которой российские специалисты проводят занятия и передают молодёжи опыт в области театрального искусства.

Отдельная тема — музейное сотрудничество. Представителей Сомали пригласили подключиться к создаваемому Музею культуры стран Африки. Новый проект планируется открыть в 2028 году на базе Государственного музея искусства народов Востока.

Россия также заинтересована в участии представителей культуры Сомали в крупных отечественных фестивалях и форумах. Речь идёт о проектах в области сценического искусства, кино, творческого образования, музейного и библиотечного дела.

Ранее Life.ru сообщал, что Ольга Любимова на полях форума обсудила с министрами культуры Катара и Палестины новые совместные проекты.