От фестивалей до кино: Любимова обсудила новые проекты с Катаром и Палестиной

Министр культуры России Ольга Любимова провела в Санкт-Петербурге отдельные встречи с главами культурных ведомств Катара и Палестины. Переговоры прошли на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур и были посвящены совместным фестивалям, выставкам, кино и образовательным проектам.

С министром культуры Катара Абдулрахманом Бин Хамадом Бин Джассимом Бин Хамадом Аль Тани Любимова обсудила подготовку Дней культуры Катара в России, которые запланированы на 2027 год. Российская сторона готова предложить площадки в Москве для фестивальной программы под открытым небом, павильонов, мастер-классов, музыкальных и танцевальных выступлений. Отдельным направлением может стать выставка в одном из ведущих столичных музеев.

Москва и Доха также намерены продолжить сотрудничество в сфере реставрации и развивать совместные культурные проекты. На встрече вспомнили прошедшие ранее Дни культуры России в Катаре и затронули подготовку к 40-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Культурные связи двух стран в последние годы заметно расширяются. В феврале Любимова во время визита в Катар посетила Национальный музей, Музей исламского искусства и культурную деревню «Катара», отдельно назвав музейное сотрудничество одним из перспективных направлений.

На встрече с министром культуры Палестины Имадуддином Хамданом стороны сосредоточились на выставочных, кинематографических и образовательных проектах. Российская сторона предложила предоставить площадки Минкультуры для экспозиций о культуре Палестины и выразила готовность расширять участие палестинских кинематографистов в российских фестивалях.

Ещё одним направлением может стать детское творческое образование. Россия готова организовывать мастер-классы отечественных педагогов и делиться методическими разработками. Талантливых детей из Палестины также пригласили на ежегодный Детский культурный форум в Москве.

На полях форума были подписаны и новые международные документы. Минкультуры России заключило меморандум о сотрудничестве в области культуры с профильным ведомством Бангладеш, а с Южной Осетией — программу культурного сотрудничества на 2027–2029 годы.

Ранее Life.ru рассказывал о рабочем визите Ольги Любимовой в Катар и развитии музейного сотрудничества двух стран.