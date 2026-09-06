Выпускник петербургской Академии имени Репина, художник с Кипра Одиссей Маккамон рассказал, что именно в России он смог по-новому взглянуть на культуру своей родины.

«Самым большим сюрпризом стало то, что здесь, в России, я заново открыл для себя собственный дом — Кипр и Грецию... Я стал глубже понимать свои корни, потому что увидел их через призму русской академической школы», — сказал он в интервью РИА «Новости».

По словам художника, на родине он воспринимал средиземноморское наследие как данность. Всё изменилось в академии, когда он начал изучать церковно-историческую живопись в мастерской профессора Александра Крылова. Он обнаружил, что русские иконописные традиции уходят корнями в византийскую культуру — в ту живопись, что создавалась в Константинополе, Греции и на Кипре.

«И теперь, спустя сотни лет, эти знания, эти приёмы вернулись ко мне, киприоту, уже как обратный дар», — поделился Маккамон.

Ранее Life.ru писал, что Василий Кандинский занял первое место среди русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's. Около 40 его произведений ушли за более чем $5 млн каждое, а общая сумма сделок достигла примерно $591 млн. Вторым стал Казимир Малевич с $252 млн, третьим — Марк Шагал, чьи 18 продаж принесли около $162,5 млн.