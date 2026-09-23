«Тяжёлая история»: Ямпольская назвала испытанием любовь детей к Человеку-пауку

Детям с раннего возраста нужно прививать любовь к отечественной культуре, чтобы именно российские образы и произведения становились для них близкими. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская. По её словам, эмоциональная привязанность к книгам, фильмам и героям, возникшая в детстве, часто сохраняется на всю жизнь.

«Человек с детства полюбил — и с этим он дальше ведёт свою жизнь. Что ты любишь, то тебя и любит. Очень трудно потом поменять сознание, даже будучи хорошим человеком. Всё, что мы любили в детстве, вызывает у нас автоматически нежность», — сказала Ямпольская.

В качестве примера она привела Человека-паука. По мнению советника президента, если именно зарубежные персонажи становятся для ребёнка главными культурными ориентирами, позже изменить это восприятие будет непросто.

«Если нежность, к сожалению, вызывает Человек-паук, то потом придётся этого Человека-паука по капле из себя выдавливать. Это довольно тяжёлая история, не хочется подвергать будущие поколения таким испытаниям», — отметила она.

При этом Ямпольская подчеркнула, что речь не идёт об отказе от мировой культуры. По её словам, дети могут знакомиться и с зарубежными произведениями, однако прежде всего должны хорошо знать собственное культурное наследие.

Ранее Life.ru писал, что в Национальном центре «Россия» представили проекты по продвижению нового российского визуального стиля. Участники обсуждали использование кириллицы, традиционных художественных мотивов и российских визуальных образов в общественном пространстве. Одной из целей проекта называлось формирование узнаваемой отечественной культурной среды.