Кириллица, дымка и цвета России: Как стране создают новый визуальный образ

В Национальном центре «Россия» прошло заседание коллегии Совета по разработке и продвижению нового российского стиля. Мероприятие провела советник президента РФ Елена Ямпольская, центральной темой стало формирование визуальной культуры.

Елена Ямпольская. Фото © Национальный центр «Россия»

Ямпольская заявила, что работа переходит к этапу первых практических результатов. По её словам, особое внимание уделяется проектам, связанным с поддержкой русского языка, образованием и созданием национально ориентированной среды. Важно, чтобы решения не оставались идеями, а становились частью повседневной жизни.

Заседание коллегии Совета по разработке и продвижению нового российского стиля. Фото © Национальный центр «Россия»

Генеральный директор центра Наталья Виртуозова рассказала о развитии филиалов. Уже одобрены концепции пространств ещё в восьми регионах — от Якутии и Кабардино-Балкарии до Карелии, Хабаровского края, Калининградской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областей. Они станут точками притяжения для проектов по продвижению русского языка, культуры и традиционных ценностей.

Алиса Лобанова. Фото © Национальный центр «Россия»

Первый блок посвятили инициативам для молодёжи. Основатель бренда «Нева» Алиса Лобанова представила концепцию единой формы для участников международных олимпиад, призванную визуально закрепить интеллектуальное лидерство страны.

Владислав Преображенский. Фото © Национальный центр «Россия»

Тему продолжил Владислав Преображенский, рассказавший о детской площадке нового поколения. Пространство, выполненное в стиле дымковской игрушки, практически завершено и уже осенью откроется в одном из жилых комплексов Екатеринбурга.

Андрей Мелентьев. Фото © Национальный центр «Россия»

Секретарь Совета Андрей Мелентьев анонсировал запуск двух проектов: «Каталог арт-объектов на основе кириллицы» и «Точки гражданской идентичности». В регионы, бизнесу и девелоперам направят готовые визуальные решения от российских дизайнеров для размещения в общественных пространствах.

Генеральный директор компании «Краски Фридлендеръ» Анна Смирнова представила проект «Национальная палитра России». По её словам, единая научно обоснованная система цветов, основанная на культурном и природном многообразии, станет инструментом укрепления визуального суверенитета в городской среде и промышленном дизайне.

Подводя итоги, Ямпольская отметила, что все инициативы переходят в стадию доработки и практической реализации. К следующему заседанию ожидаются новые результаты по развитию олимпийской формы и проектам для общественных пространств. Совет продолжит объединять государство, профессиональное сообщество и бизнес для создания современной визуальной среды, основанной на культурном наследии и традиционных ценностях.

Ранее дизайнер и идеолог «русского стиля» Денис Симачёв на встрече проекта «Визионеры» в пространстве «Ленинка Арт» заявил, что Россия обладает всем необходимым для глобального лидерства в креативных индустриях. По его мнению, главный ресурс страны — уникальный культурный код, который долгое время оставался недооценённым даже внутри самой РФ. Чтобы создать нечто значимое, считает модельер, нужно смотреть туда, куда никто не смотрит — себе под ноги. Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.