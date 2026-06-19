«Рынок принимает оригинальные идеи»: Симачёв объяснил, почему Россия способна удивить мир

Россия обладает всем необходимым для глобального лидерства в креативных индустриях, однако для этого необходимо научиться ценить собственную культурную идентичность. Об этом на встрече проекта «Визионеры» в пространстве «Ленинка Арт», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказал дизайнер, художник и идеолог «русского стиля» Денис Симачёв.

По мнению модельера, главный ресурс страны — уникальный культурный код, который долгое время оставался недооценённым даже внутри самой России.

Чтобы сделать что-то значимое, нужно смотреть туда, куда никто не смотрит. То есть себе под ноги. Денис Симачёв Дизайнер

Именно этот принцип много лет определяет его творческий подход. По словам дизайнера, он всегда обращал внимание на вещи, которые считались немодными, устаревшими или неинтересными для большинства.

«Вот всё, что немодное, — это моё. И так было всегда. Это один из моих главных критериев, через который я пропускаю любую задумку, идею, концепт», — рассказал он.

По словам Симачёва, именно так в начале 2000-х он пришёл к хохломе — народному промыслу, который в тот момент практически исчез из актуального культурного пространства.

Готовясь к выходу на международный рынок и анализируя, с чем можно приехать на Парижскую неделю моды, дизайнер пришёл к выводу, что конкурировать с Западом на его же поле бессмысленно. Международную аудиторию способен заинтересовать только оригинальный продукт с ярко выраженной национальной идентичностью.

Симачёв рассказал, что внимательно изучал русские народные промыслы и пришёл к выводу: именно хохлома обладает наиболее узнаваемым и самобытным визуальным языком.

«Это то, что валялось под ногами в пыли и в грязи, и потребовалась большая работа, чтобы приподнять её оттуда и показать миру», — отметил дизайнер.

По его словам, именно оригинальность остаётся главным требованием мирового рынка к творческому продукту.

Симачёв вспомнил, что многие российские дизайнеры, пытавшиеся выйти на международный уровень в начале 2000-х, привозили коллекции, вдохновлённые европейской модой. Однако зарубежные байеры не видели смысла покупать подобные вещи.

«Международный рынок принимает только оригинальный продукт», — подчеркнул модельер.

Отдельно дизайнер затронул тему сохранения культурного наследия. По его мнению, национальный код не должен превращаться исключительно в коммерческий товар и уходить под контроль зарубежных производителей.

Он отметил, что задача творческих людей заключается не только в извлечении прибыли, но и в сохранении смыслов, стоящих за культурными символами.

Говоря о будущем, Симачёв выразил уверенность, что особую ценность будут приобретать профессии, связанные с творчеством, дизайном и созданием новых идей.

«Я бы советовал уходить во все возможные творческие профессии — туда, где нужно творить, придумывать, изобретать, работать с пропорциями и красотой», — заявил он.

По мнению дизайнера, многие рутинные процессы в ближайшие годы смогут выполнять технологии и искусственный интеллект, тогда как способность создавать новые смыслы останется главным преимуществом человека.

Ранее Life.ru сообщал, что на парижском аукционе Drouot не удалось продать сумку из кожи тираннозавра. Организаторы оценивали лот в 300–500 тысяч евро, однако максимальная ставка составила лишь 150 тысяч евро, поэтому сделка не состоялась.