Песочный, винный, травяной: Названы трендовые оттенки для летнего гардероба

Этим летом палитра оттенков одежды должна выглядеть слегка выгоревшей на солнце, рассказала «Газете.ru» креативный директор бренда Александра Домрачева. Основой гардероба, по её словам, должны стать молочный, песочный и тёплый бежевый — они выглядят дорого, легко комбинируются и создают ощущение лёгкости.

Освежают образ выбеленный голубой и пудровый, особенно в рубашках oversize и лёгких платьях. Для глубины и выразительности стоит присмотреться к терракотовому, винному и оттенку мокрого песка, а травяной зелёный лучше использовать в аксессуарах или ремнях. Главные ставки сезона — комфорт, функциональность и естественность.

Дизайнеры выбирают хлопок, лён, вискозу и тонкий трикотаж, а также жатые и «живые» поверхности. Лёгкая помятость теперь добавляет расслабленности. Пять универсальных вещей для лета: рубашка oversize, широкие брюки из хлопка или льна, вязаная футболка, юбка-миди и плетёная сумка.

К слову, женская летняя одежда не всегда отвечает требованиям практичности. Тонкие ткани могут просвечивать, карманы оказываются слишком маленькими, а вещи быстро теряют форму после нескольких стирок. Поэтому иногда стоит заглянуть в мужской отдел.