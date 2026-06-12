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12 июня, 12:41

Песочный, винный, травяной: Названы трендовые оттенки для летнего гардероба

Эксперт Домрачева рекомендовала носить летом выгоревшие оттенки

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Этим летом палитра оттенков одежды должна выглядеть слегка выгоревшей на солнце, рассказала «Газете.ru» креативный директор бренда Александра Домрачева. Основой гардероба, по её словам, должны стать молочный, песочный и тёплый бежевый — они выглядят дорого, легко комбинируются и создают ощущение лёгкости.

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Освежают образ выбеленный голубой и пудровый, особенно в рубашках oversize и лёгких платьях. Для глубины и выразительности стоит присмотреться к терракотовому, винному и оттенку мокрого песка, а травяной зелёный лучше использовать в аксессуарах или ремнях. Главные ставки сезона — комфорт, функциональность и естественность.

Дизайнеры выбирают хлопок, лён, вискозу и тонкий трикотаж, а также жатые и «живые» поверхности. Лёгкая помятость теперь добавляет расслабленности. Пять универсальных вещей для лета: рубашка oversize, широкие брюки из хлопка или льна, вязаная футболка, юбка-миди и плетёная сумка.

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К слову, женская летняя одежда не всегда отвечает требованиям практичности. Тонкие ткани могут просвечивать, карманы оказываются слишком маленькими, а вещи быстро теряют форму после нескольких стирок. Поэтому иногда стоит заглянуть в мужской отдел.

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Борис Эльфанд
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