Качество без «розового налога»: Какие летние вещи лучше искать в мужском отделе

Женская летняя одежда не всегда отвечает требованиям практичности. Тонкие ткани могут просвечивать, карманы оказываются слишком маленькими, а вещи быстро теряют форму после нескольких стирок. Поэтому иногда стоит заглянуть в мужской отдел, где нередко можно найти более качественные и долговечные вещи по сопоставимой или даже более низкой цене. Об этом Life.ru рассказала дизайнер и основательница бренда высокой моды Alevtini Олеся Алевтини.

Женские футболки часто шьют из тонкого, почти прозрачного хлопка. На солнце ткань просвечивает, и приходится подбирать нижний слой. Мужские модели делают из более плотного материала, при этом хлопок остаётся дышащим. Белую футболку можно носить без опасений. Цена часто ниже: за тот же качественный хлопок вы платите меньше, потому что мужские вещи не облагаются так называемым розовым налогом. Олеся Алевтини Дизайнер, основательница одноимённого бренда высокой моды Alevtin

Практичные вещи на каждый день

По словам дизайнера, одним из самых удачных приобретений могут стать мужские бермуды. Они отличаются глубокими карманами, комфортной длиной и более плотной тканью. Такие шорты легко сочетать с футболками и кроссовками, создавая универсальный образ для прогулок и офисов без строгого дресс-кода.

Не менее интересным вариантом являются мужские пиджаки. Их часто шьют из лёгких летних материалов — льна, хлопка или тонкой шерсти. При этом они имеют более чёткий крой, полноценные карманы и лучше держат форму. Если выбрать модель на один-два размера больше, получится актуальный оверсайз-образ.

Отдельного внимания заслуживают мужские рубашки. В отличие от многих женских моделей, они редко перегружены декоративными элементами и обычно выполнены из более плотных тканей. Их можно носить как самостоятельно, так и поверх майки или футболки.

Качество важнее деления на «мужское» и «женское»

По мнению Алевтини, полезно присмотреться и к аксессуарам. Мужские ремни зачастую изготавливаются из более прочной кожи и оснащаются надёжной фурнитурой. Наиболее универсальными остаются чёрные, коричневые и тёмно-синие модели.

Сумки-шоперы из мужских коллекций также могут стать удачным приобретением. Они отличаются вместительностью, прочностью и длинными ручками. Помимо классических чёрных и серых оттенков, встречаются песочные, оливковые, бордовые и другие спокойные цвета.

Ещё один неожиданный вариант — галстук. По словам дизайнера, сегодня этот аксессуар всё чаще становится частью женского гардероба. Его можно сочетать не только с рубашками, но и с футболками или даже шортами для создания более смелого образа.

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