Пуговичный заговор, или Почему женские пуговицы пришивают «неправильно». Тайна, которой несколько столетий

Вы наверняка хотя бы раз ловили себя на странном ощущении: берёте рубашку бойфренда, если вы девушка, начинаете застёгивать — и вдруг понимаете, что что-то не так. Рука привычно тянется к пуговице, но движения оказываются непривычными и неудобными. Причина проста: на мужской одежде пуговицы традиционно располагаются справа, а на женской — слева. Но почему так? За этим маленьким элементом гардероба скрывается целая история длиной в несколько столетий. Life.ru разобрался, откуда взялась эта традиция, какие версии её объясняют и почему она до сих пор не исчезла!

Когда пуговицы стали роскошью

История появления пуговиц в европейской моде: символ богатства и роскоши. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Многие удивятся, но пуговицы далеко не всегда использовались так, как мы привыкли. Археологи находят декоративные аналоги пуговиц возрастом несколько тысяч лет, однако в качестве полноценной застёжки они начали широко применяться лишь в Средние века. Особенно популярными они стали в Европе примерно в XIII веке, когда мастера научились сочетать пуговицы с прорезными петлями. Это позволило создавать одежду более сложного и облегающего кроя.

Тогда же пуговицы превратились в символ статуса. Их изготавливали из серебра, золота, слоновой кости и других дорогих материалов. Иногда стоимость пуговиц на платье могла соперничать с ценой самого наряда. Позволить себе такую роскошь могли лишь представители знати. Именно в этот период, по мнению большинства историков моды, и появились различия между мужской и женской одеждой.

Всё дело в прислуге

Как привычки знати изменили моду на века: левостороннее расположение пуговиц на женской одежде было создано для служанок. Фото © ChatGPT

Наиболее распространённое объяснение связано вовсе не с модой, а с социальным устройством общества. В эпоху Возрождения, а затем и в викторианское время состоятельные женщины редко одевались самостоятельно. Особенно если речь шла о сложных платьях с корсетами, многочисленными слоями ткани и десятками застёжек. Для этого существовали горничные и камеристки.

Поскольку большинство людей правши, служанке было удобнее застёгивать пуговицы, если они располагались на левой стороне одежды хозяйки. Для женщины, стоящей напротив, такая застёжка оказывалась зеркальным отражением мужской. Мужчины же чаще одевались без посторонней помощи. Поэтому их наряды проектировали так, чтобы застёгивать её было удобно самостоятельно. Именно поэтому пуговицы размещали справа.

Интересно, что эта версия считается самой вероятной ещё и потому, что она совпадает с хронологией распространения пуговиц среди европейской аристократии. Историки костюма регулярно называют её основной причиной появления различий между мужской и женской одеждой.

Версия с оружием и дуэлями

История мужской одежды и холодного оружия: средневековые традиции, сохранившиеся в современной моде. Фото © ChatGPT

Существует и более романтичное объяснение. Многие европейские мужчины столетиями носили шпаги, сабли и другие виды холодного оружия. Обычно оружие располагалось слева, чтобы его можно было быстро выхватить правой рукой.

Согласно этой теории, запах одежды и расположение пуговиц справа позволяли избежать зацепов за рукоять оружия и помогали быстрее расстегнуть верхнюю одежду в случае необходимости. Некоторые исследователи также предполагают, что такая конструкция лучше защищала грудь от ветра при движении верхом. Правда, прямых исторических доказательств у этой версии значительно меньше, чем у гипотезы о служанках. Поэтому большинство историков рассматривают её как возможный дополнительный фактор, но не как основную причину.

При чём тут Наполеон?

Правда ли, что Наполеон изменил женскую моду? Исторические легенды о происхождении застёжек. Фото © ChatGPT

Есть и совсем необычная легенда. Согласно популярному историческому анекдоту, женщины часто копировали знаменитую позу Наполеона Бонапарта — руку, спрятанную за бортом мундира. Якобы французскому императору это настолько не нравилось, что он распорядился изменить расположение застёжек на женской одежде. Звучит забавно, но никаких документов, подтверждающих подобный указ, не существует. Историки относят эту историю к числу красивых мифов.

Почему традиция сохранилась до наших дней

Традиции моды, которые пережили века: производители одежды сохранили старый стандарт ради удобства производства. Фото © ChatGPT

Логично предположить, что после исчезновения корсетов, камеристок и дуэлей различия должны были исчезнуть. Но произошло обратное. Когда в XIX–XX веках началось массовое производство одежды, производители предпочли сохранить уже существующие стандарты. Это упрощало маркировку изделий и позволяло легко различать мужские и женские модели.

Со временем расположение пуговиц превратилось в своеобразный «гендерный код» индустрии моды. Даже когда практический смысл исчез, привычка осталась. Впрочем, сегодня многие бренды постепенно отказываются от этого правила. Особенно в сегменте унисекс-одежды, где рубашки, куртки и пальто всё чаще производятся по единым стандартам.

Есть ли исключения?

Косоворотка нарушала привычное правило расположения пуговиц. Фото © ChatGPT

Есть ли исключения? Да, и их немало. Например, в истории русской одежды встречались мужские рубахи с застёжкой на противоположной стороне. Знаменитая косоворотка традиционно имела смещённый влево ворот и левостороннюю застёжку. Аналогичное расположение можно было увидеть на некоторых военных гимнастёрках и церковных облачениях. Это ещё раз показывает, что универсального правила никогда не существовало. Различия возникали под влиянием местных традиций, моды и практических потребностей.

Так удобнее или нет?

Так есть ли различия в удобстве? Если спросить современного человека, большинство признается: разницы почти нет. После нескольких попыток мозг адаптируется к любому расположению пуговиц. Но сама история этой детали одежды напоминает, насколько сильно повседневные вещи могут зависеть от давно исчезнувших социальных норм. Сегодня никто не носит шпагу, не зовёт камеристку для застёгивания блузки и не выбирает платье по количеству золотых пуговиц. Однако правила, появившиеся сотни лет назад, продолжают жить в наших шкафах.